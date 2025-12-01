La autopsia confirma que la anciana hallada sin vida en Manacor falleció por causas naturales

Archivo - Coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autopsia ha confirmado que la anciana de 90 años que el pasado viernes fue hallada sin vida en su domicilio, ubicado en Son Macià (Manacor), murió por causas naturales.

Así lo han confirmado fuentes próximas a la investigación a Europa Press después de que esta mañana el cadáver haya sido sometido a la correspondiente prueba forense en el Instituto de Medicina Legal.

El cadáver fue hallado por el hijo de la anciana, quien a su vez alertó a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional que, tras realizar una inspección ocular, ya descartaron la participación de terceras personas en la muerte.