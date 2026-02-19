Autoridades del Govern y el Ayuntamiento de Palma visitan el nuevo paso elevado de la red ferroviaria en la calle Greco. - CAIB

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, han visitado este jueves el nuevo paso elevado de la red ferroviaria de Mallorca ubicado en la calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc.

La visita, en la que también han estado presentes la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y el gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, ha tenido lugar con motivo de la remodelación de la infraestructura que reabrió al tráfico el pasado 10 de febrero.

La intervención, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha consistido en la sustitución completa de la antigua estructura por una nueva que mejora las condiciones de paso bajo la vía ferroviaria.

Aunque el estado anterior no comprometía la seguridad del servicio, se ha llevado a cabo una actuación preventiva con el objetivo de modernizar la infraestructura y adaptarla a las necesidades actuales de movilidad.

La nueva estructura incrementa el gálibo disponible y amplía el espacio inferior al incorporar dos carriles de circulación para vehículos y una acera con la anchura adecuada para el tránsito de peatones. Esta configuración permite la circulación en ambos sentidos bajo el puente y contribuye a mejorar la accesibilidad y la seguridad en este punto del barrio de Verge de Lluc.

Los trabajos se iniciaron a finales del verano de 2025 y han finalizado a comienzos de 2026. La ejecución ha comportado actuaciones de elevada complejidad técnica, que han requerido ajustes puntuales en el servicio ferroviario y modificaciones temporales de la circulación en determinados tramos.

El proyecto ha supuesto una inversión de 889.430 euros y ha sido financiado con cargo a los fondos del factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB).