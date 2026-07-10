Autorizado el pago de 565.000 euros para facilitar la incorporación de personal investigador

Archivo - Un investigador - UIB - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el pago anticipado del 100% de las ayudas de contratos postdoctorales STEP 2026 con el objetivo de facilitar la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia, tecnología e innovación de Baleares.

Esta convocatoria, impulsada por la Conselleria de Educación y Universidades y cofinanciada con fondos del Programa Fondo Social Europeo Plus, está dotada con un importe máximo de 565.000 euros, según ha señalado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa.

La convocatoria prevé la concesión de cuatro ayudas en régimen de concurrencia competitiva. De ellas, dos corresponden al Programa Margalida Comas STEP, destinadas a la contratación de investigadores júnior en centros públicos de investigación y desarrollo, y dos al Programa Vicenç Mut STEP, para la contratación de investigadores sénior.

Las ayudas se dirigen a áreas científicas y tecnológicas alineadas con las prioridades de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), iniciativa de la Unión Europea destinada a reforzar la soberanía tecnológica y la competitividad europea en sectores estratégicos como las tecnologías digitales y de innovación profunda, las tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos y las biotecnologías.

La autorización del pago anticipado permite garantizar que los centros de investigación y las universidades cuenten con los recursos necesarios para incorporar al personal investigador sin tener que adelantar los gastos salariales.

Esta medida contribuye a evitar retrasos en la ejecución de los proyectos, favorece la participación de las entidades beneficiarias y refuerza la igualdad de oportunidades entre los centros de investigación, ha destacado el Govern.

Para el Ejecutivo, estas ayudas contribuyen a reforzar el sistema de investigación e innovación de las Islas, favoreciendo la captación y consolidación de talento investigador, y diversifican y fortalecen el sistema económico balear.

Además, ha concluido, favorece la consolidación de la carrera investigadora y una gestión más eficiente de los fondos autonómicos y europeos destinados a la investigación y la innovación.