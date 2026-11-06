Autorizados los convenios con los consells pitiusos para la atención a las adicciones

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EIVISSA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el convenio de colaboración entre la Conselleria de Salud y los Consells de Eivissa y Formentera para la atención de las adicciones.

En el caso de Eivissa será para el año 2026, mientras que el de Formentera tendrá vigencia entre los años 2026-2029.

Según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern la consellera del ramo, Manuela García, el objetivo de estos convenios es la colaboración y coordinación en el desarrollo de acciones en relación con la prevención, la atención, el tratamiento y la inserción de las personas con problemas de adicciones y el desarrollo de actuaciones derivadas del Plan Integral de Adicciones de Baleares 2025-2032.

Por un lado, la Conselleria de Salud aportará 127.488 euros para financiar los programas incluidos en el convenio con el Consell Insular de Eivissa durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

En el convenio se incluyen acciones como preparar y suministrar metadona para los usuarios de las unidades de conductas adictivas (UCA); facilitar el acceso a la nueva historia clínica de los profesionales de las UCA; establecer la cartera mínima de servicios de las UCA y protocolizar los procesos asistenciales que se incluyan.

Igualmente, se prevé elaborar e implementar el protocolo de detección e intervención precoz en menores en situación de vulnerabilidad, así como formar y actualizar en adicciones con el objetivo de dotar de un marco común en relación al abordaje de las adicciones a los profesionales que trabajan en este campo.

Por otra parte, la Conselleria destinará 40.000 euros a la financiación parcial de los programas previstos en el convenio con el Consell Insular de Formentera durante el período 2026-2029, también con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

En el caso de Formentera, las actuaciones previstas se centran en la coordinación y colaboración para desarrollar programas preventivos en el ámbito educativo; y la coordinación en las actuaciones de prevención en el ámbito comunitario.

Está previsto igualmente el impulso de las líneas estratégicas preventivas propuestas por el Padib, así como la formación y actualización en adicciones con el objetivo de dotar de un marco común en relación con el abordaje de las adicciones a los profesionales que trabajan en este campo.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Integral de Adicciones de Baleares 2025-2032 y responde a una de las prioridades que tiene la Conselleria de Salud, que es impulsar las acciones de prevención del consumo de drogas y otras adicciones, además de mejorar la asistencia a las personas con dicha problemática.

También tiene como objetivo apoyar a las corporaciones locales en la creación y desarrollo de las estructuras necesarias para dar un servicio adecuado a la ciudadanía.