Autorizan a la Fundación para la Dependencia en Ibiza destinar 1,9 millones a la compra de alimentos

IBIZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal destinar un importe de 1,9 millones de euros a la compra de alimentos para los centros sociosanitarios gestionados por la Fundación en Ibiza durante 2026 y 2027.

La residencia de Can Blai, en Santa Eulària, con 88 plazas de residencia y 20 de centro de día, percibirá un total de 647.328 euros. Para Sa Serra (Sant Antoni de Portmany), con 94 plazas de residencia y 20 de centro de día, se destinarán 673.024 euros y para Can Raspalls (Sant Josep de sa Talaia), con 65 plazas de residencia y 50 de centro de día, un total de 592.020 euros, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

La Fundación presta el servicio de cocina en estos centros de forma directa con personal propio. Su servicio de cocina consta de cuatro comidas (desayuno, comida, merienda y cena) para los usuarios del servicio residencial y un servicio de media pensión (comida y merienda) para las personas en régimen de acogida diurna.

Los menús deben ser variados, atractivos y apetitosos y, aparte del menú ordinario, tienen que prepararse otros de dieta para los usuarios que lo requieran.

Además, debe ofrecerse atención nutricional y asegurar el cumplimiento de una nutrición adecuada de los usuarios, especificándose en la carta de menús supervisada por el personal médico y de enfermería o especialista en dietética o nutrición.

La carta debe estar sometida a criterios dietéticos, atendiendo a las necesidades con respecto a la cantidad, calidad y variedad, e incluir la elaboración de dietas especializadas para las patologías que lo requieran.