Autorizan un gasto de 5 millones para las obras de ampliación del CEIP Sant Carles

EIVISSA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la autorización del gasto de cinco millones de euros para la licitación de las obras de ampliación del CEIP Sant Carles, en el municipio de Santa Eulària.

Según ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado, la actuación se enmarca en la planificación del Plan de Infraestructuras Educativas, que considera prioritaria la ampliación del centro para dar respuesta a las necesidades de escolarización del municipio, así como para garantizar que el centro educativo disponga de los espacios necesarios para su funcionamiento.

El proyecto prevé la construcción de un nuevo edificio conectado con el actual edificio de primaria que constará de planta baja y primer piso con el objetivo de mejorar las condiciones del centro y atender adecuadamente a las demandas de la comunidad educativa.

Una vez finalizadas las actuaciones, el centro dispondrá en la planta baja de un aula de educación física, un comedor, una cocina, una biblioteca, baños, almacén y el espacio de instalaciones, mientras que en la planta primera habrá cuatro aulas, un aula de pequeño grupo, dos aulas multiusos, una sala polivalente y servicios. Actualmente, el CEIP Sant Carles tiene una superficie de 2.005 metros cuadrados y con la ampliación pasará a tener 3.231,15 metros cuadrados.

La inversión fue declarada de interés autonómico por el Consell de Govern el pasado 18 de julio de 2025 y el proyecto fue autorizado el 6 de febrero de 2026 tras superar todos los trámites previstos.