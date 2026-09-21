Auxilian a una anciana que permaneció un día tendida en el suelo tras caerse en su piso del Rafal Nou

Persiana de la vivienda de la anciana asistida. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha asistido a una mujer de avanzada edad que se había caído en su piso del Rafal Nou y se quedó un día entero tirada el suelo al no poderse levantar.

La intervención policial se inició el 18 de septiembre con la llamada de una vecina a las 07.00 horas, en la que alertaba que escuchaba tenues peticiones de socorro de procedencia indeterminada.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que una patrulla se desplazó hasta esta zona con urgencia y los agentes fueron a la vivienda de la vecina para tratar de oír los gritos de auxilio.

La complejidad arquitectónica del edificio --de seis plantas-- y la existencia de un patio interior común conectado con tres portales dificultaron en un primer momento determinar con exactitud el origen de los lamentos.

Ante la falta de certeza, la Policía Local estructuró un dispositivo de rastreo y entrevistas con los vecinos con el objetivo de localizar a posibles personas vulnerables en la zona. Las gestiones permitieron centrar la atención en una vivienda situada en la primera planta de uno de los inmuebles. Tras llamar de forma reiterada al timbre sin obtener respuesta verbal, percibieron ruidos anómalos en el interior y los agentes solicitaron la colaboración de la vecina colindante.

Esta confirmó que la titular del piso era una persona de avanzada edad a la que hacía varios días que no veía. Con la autorización de esta persona, los efectivos accedieron a su balcón para inspeccionar la vivienda afectada.

Ante los indicios fundados de una emergencia vital, un oficial logró pasar al balcón colindante y abrir la persiana mallorquina mediante el uso de una lámina plástica sin generar daños materiales, mientras el resto de la patrulla actuaba de forma simultánea sobre el acceso principal.

Los policías consiguieron acceder al interior del domicilio a las 08.20 horas y allí hallaron a la mujer tendida en el suelo de un dormitorio, consciente pero inmovilizada y con un fuerte dolor en la cadera que le impedía alcanzar su teléfono móvil.

La persona afectada manifestó haberse caído sobre las 08.30 horas del día anterior, por lo que había quedado atrapada desde entonces. Los actuantes prestaron una primera atención y apoyo psicológico a la anciana mientras llegaba la asistencia sanitaria del SAMU 061.

Una ambulancia medicalizada se desplazó al lugar para estabilizar a la paciente y trasladarla al Hospital Son Llàtzer. Tras localizar a sus familiares directos, estos se personaron en el piso y se hicieron cargo de la vivienda, por lo que se dio por finalizado el servicio a las 09.00 horas.