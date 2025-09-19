Avançam Alaior pide a Vivienda que adquiera los pisos a subasta a través de la Sareb

MENORCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Avançam Alaior ha solicitado este viernes al Ministerio de Vivienda que, a través de la Sareb, asuma la compra de las viviendas del bloque de pisos de la Avenida Verge del Toro que saldrán a subasta y garantice la continuidad de los contratos de alquiler de las familias residentes.

Al mismo tiempo, ha instado al Govern a preparar los mecanismos jurídicos para ejercer el derecho de tanteo y retracto por si fuera necesario activarlos. También han pedido que el Ayuntamiento de Alaior "se implique de forma más decidida en la defensa de los vecinos, poniendo los servicios municipales a su disposición y explorando todas las vías legales para evitar posibles desahucios".

"La posibilidad de que el bloque de pisos caiga en manos privadas genera una incertidumbre insoportable para las familias, muchas de ellas con niños y personas mayores a su cargo", han subrayado desde la formación. "De producirse este hecho, todas podrían verse obligadas a abandonar sus domicilios, a pesar de haber cumplido siempre de manera rigurosa con sus obligaciones contractuales", han añadido.

La portavoz de Avançam, Isa Allès, ha manifestado que "estas familias no pueden quedar desamparadas por falta de voluntad política. Hablamos de personas que actualmente mantienen sus vidas en estos pisos y que, sin una acción decidida de las instituciones, podrían quedarse en la calle. Pedimos a la Sareb y a las administraciones que actúen con responsabilidad y garanticen el derecho fundamental a la vivienda".

Avançam Alaior ha indicado que continuará acompañando a las familias afectadas y pondrá a su disposición todos los recursos posibles para evitar que sean desahuciadas. "Mantendremos esta cuestión activa en la agenda política para que en todo momento se respeten sus derechos", han concluido.