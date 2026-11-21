Una 'avarca' menorquina, durante su proceso de confección. - CAIB

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha dado el visto bueno a las solicitudes para registrar la 'avarca' de Menorca y la 'tela de llengües' de Mallorca como indicaciones geográficas de la Unión Europea.

Las dos resoluciones, publicadas este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) confirman que ambas solicitudes cumplen los requisitos de la primera fase de la tramitación.

La Conselleria, según ha explicado en un comunicado, también ha comprobado que los nombres que se quieren proteger ya se utilizaban en el mercado antes del 1 de diciembre de 2025.

La Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca ha sido el encargado de presentar la solicitud de registro de la 'avarca', un calzado que tradicionalmente se utilizaba para trabajar en el campo y que, con el tiempo, se ha convertido en uno de los productos más conocidos de la isla. La solicitud incluye siete denominaciones, entre ellas 'Avarca de Menorca', 'Avarca Menorquina' y 'Menorquinas'.

El Consell de Mallorca, por su parte, ha sido quien ha solicitado el registro de las denominaciones 'Tela de Llengües' y 'Tela de Lenguas'. Este tejido tradicional mallorquín se elabora con la técnica del ikat, que consiste en teñir los hilos antes de tejerlos para obtener los motivos característicos de la tela.

Las resoluciones disponen que los expedientes se remitan a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que los traslade a la Comisión Europea y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. La protección de las denominaciones queda pendiente de su inscripción en el registro europeo.