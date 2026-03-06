Avanzan las obras de renovación del segundo pantalán del puerto de Pollença - CAIB

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación del segundo pantalán del puerto de Pollença, que forman parte de un proyecto dotado con cerca de dos millones de euros, siguen avanzando.

El gerente de PortsIb, Kiko Villalonga, ha visitado la mañana de este viernes las obras para supervisar de primera mano su correcto avance, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

Lo ha hecho acompañado por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pollença, Joana Aina Campomar, y la segunda teniente de alcalde, Maria José Jiménez Escribano.

Durante la visita, Villalonga ha podido comprobar el estado de ejecución de la construcción del segundo pantalán, una actuación incluida dentro de un proyecto más amplio que contempla la reparación estructural de muelles, la sustitución de las placas de los pantalanes y diversas actuaciones de refuerzo en las instalaciones del puerto.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad estructural y la operatividad de las infraestructuras portuarias, así como garantizar su adaptación a las necesidades actuales y a los efectos del cambio climático.

En concreto, las actuaciones incluyen la sustitución de las placas de los seis pantalanes del puerto, que presentan deterioros como fisuras, grietas y oxidación de las armaduras, así como el recalce de pilas y muelles para corregir los descalces detectados en varias zonas de la instalación.

Asimismo, el proyecto contempla el recrecido de determinados tramos de muelle para mejorar la operatividad de las instalaciones y adaptarlas a las previsiones de subida del nivel del mar, en línea con el Plan General de Ports.

El presupuesto total de las obras asciende a unos dos millones de euros y forma parte del compromiso del Govern con la modernización de los puertos de gestión autonómica y la mejora de los servicios que se ofrecen a los usuarios del puerto de Pollença.