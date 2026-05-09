Un avión se desvía de la trayectoria al aterrizar en Palma y deja inoperativa una pista durante 45 minutos

El avión fue remolcado hasta la terminal. - @CONTROLADORES

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un avión se salió ligeramente de su trayectoria en la maniobra de aterrizaje y obligó a dejar inoperativa durante 45 minutos la pista norte del aeropuerto de Palma.

Según la información facilitada por Aena a Europa Press y varios mensajes en redes sociales del perfil Controladores aéreos, el incidente ocurrió a última hora de este viernes y el avión no llegó a salir de la zona pavimentada y no se registraron daños personales ni materiales.

La aeronave fue retirada y remolcada hasta la terminal con apoyo de un push back (tractor) y posteriormente se realizaron las revisiones necesarias de pista.

Por razones de seguridad, cinco vuelos fueron desviados, tres a Eivissa y dos a Menorca. La pista norte ya está operativa de nuevo y se esta operando con normalidad.