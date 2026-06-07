Avisan que el eclipse colapsará aún más Mallorca y animan a sumarse a la manifestación contra la masificación turística

Representantes de la plataforma Menys turisme més vida, a los pies de la catedral de Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la plataforma Menys turisme, més vida han hecho este domingo un llamamiento a la sociedad para "colapsar" la ciudad de Palma en la manifestación contra la masificación turística prevista para el próximo 26 de julio a las 19.00 horas.

En una convocatoria a los pies de la catedral de Mallorca, Dani Comas, uno de los portavoces de la plataforma ha alertado de que este verano "será difícil ser mallorquín" y ha advertido al mismo tiempo del impacto que sobre la saturación tendrá el eclipse solar total del 12 de agosto, convertido a su juicio en un elemento promocional más que ha contribuido a la masificación, y que colapsará completamente la isla.

A un año de las próximas elecciones, la plataforma ha cargado contra la inacción de todas las administraciones y los discursos de la "falsa contención" que sólo apuntan a una reducción del crecimiento.

La plataforma ha anunciado un verano "más combativo" y ha adelantado que antes de la manifestación del 26 de julio se sucederán otras acciones contra la saturación.