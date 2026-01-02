Ayudas para autónomos consolidados en Baleares: plazo y requisitos

Archivo - Camarera - CAIB - Archivo

PALMA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas de hasta 3.000 euros destinada a autónomos consolidados con el objetivo de apoyar a la actividad económica, favorecer la modernización de los negocios y reforzar su competitividad.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía este viernes, esta línea de ayudas permite conceder hasta 3.000 euros por solicitud a autónomos con una antigüedad mínima de tres años.

Las ayudas van destinadas a facilitar inversiones y actuaciones que contribuyen a mejorar la gestión, la innovación, la sostenibilidad y la capacidad competitiva de sus negocios.

Así, la ayuda permite compensar gastos efectuados durante el año 2025 relacionadas con la mejora y consolidación de la actividad profesional.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó este jueves, 1 de enero, y finalizará el 31 de marzo de 2026. La información de la convocatoria, los requisitos y el procedimientos se pueden consultar en la página web del Govern.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo busca reafirmar su compromiso con los autónomos que "han demostrado una trayectoria sólida y continuada" y reconoce su papel clave en el mantenimiento de la actividad económica, el comercio y los servicios, así como en la dinamización de los pueblos y ciudades de las Islas.