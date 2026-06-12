Las ayudas de comedor escolar serán directas para las familias monoparentales y de alumnos con discapacidad

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PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de 10 millones de euros para las ayudas de comedor escolar que, como novedad, serán directas para las familias monoparentales y las familias de alumnos con un grado de discapacidad superior al 75 por ciento.

Así lo ha destacado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha explicado que en esta convocatoria se incluirán estas familias como beneficiarias directos.

Las ayudas hacen referencia al curso escolar 2026-2027 y tienen como objetivo financiar total o parcialmente el coste del servicio de comedor escolar, así como contribuir a compensar desigualdades sociales y económicas, y favorecer la igualdad de oportunidades.

La convocatoria se dirige al alumnado matriculado en centros públicos y concertados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional básica y programas de transición a la vida adulta.

El gasto previsto es de carácter plurianual, de modo que, de los 10 millones de euros autorizados, 2,5 millones irán a cargo del presupuesto de 2026 y los 7,5 millones restantes, del presupuesto de 2027.