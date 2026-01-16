Ayudas del Govern balear a deportistas destacados para 2026: requisitos y solicitudes

Archivo - Nadador en una piscina. - CAIB - Archivo

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha publicado la convocatoria de ayudas individualizadas para deportistas destacados de Baleares para el año 2026 con un apartida presupuestaria destinada que se mantiene en un importe máximo de 1,1 millones de euros.

El objetivo principal de estas ayudas, según ha informado la Conselleria en un comunicado, es apoyar a los deportistas de las Islas para que puedan mejorar sus medios de entrenamiento y facilitar el acceso a las competiciones oficiales.

Esta medida se enmarca en el fomento del deporte de alto nivel y rendimiento previsto en la Ley de la actividad física y el deporte de Baleares.

RESULTADOS Y ÁMBITOS DE COMPETICIÓN

Para esta nueva edición, los deportistas tienen que presentar un resultado deportivo obtenido principalmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, se admiten excepciones para resultados vigentes de campeonatos del mundo o de Europa conseguidos entre 2023 y 2024, o casos de lesionados durante el 2025.

La convocatoria evalúa méritos en ámbitos mundial --Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Campeonatos o Copas del Mundo, y Ranking mundial--, europeo --Campeonatos de Europa, Juegos Europeos COI y Ranking europeo--, internacional --Campeonatos clasificatorios para JJ. OO., Universiadas o Juegos del Mediterráneo-- y nacional --Campeonatos o Copas de España y Ranking nacional.

REQUISITOS Y EXCLUSIONES

Pueden ser beneficiarios los deportistas con vecindad administrativa en las Islas (mínimo desde el 1 de enero de 2024), domicilio fiscal en España y nacidos antes del 2012.

Por otro lado, quedan excluidos los deportistas con contrato profesional o aquellos que participen en disciplinas como moto GP, Fórmula 1, o tenistas y ciclistas profesionales de élite (UCI World Team, ATP/WTA en fases finales de torneos determinados).

SOLICITUDES

El plazo de presentación es de 20 días hábiles desde la publicación en el BOIB. Las solicitudes se pueden presentar de forma presencial a las oficinas de registro o de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Administración.