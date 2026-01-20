Ayudas al voluntariado: el Consell de Mallorca lanza por primera vez una convocatoria específica

El Consell de Mallorca lanza ayudas al voluntariado - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha lanzado por primera vez una convocatoria específica de ayudas al voluntariado, dotada con un total de 145.000 euros, dirigida tanto a entidades sociales como a ayuntamientos de la isla.

La institución insular ha destacado en una nota de prensa que hasta ahora no existía una línea propia de financiación en este ámbito. Las solicitudes se podrán presentar del 21 de enero al 19 de febrero.

El objetivo de la convocatoria es apoyar proyectos de voluntariado que se desarrollen en Mallorca y que generen un impacto positivo y directo en la ciudadanía.

Los proyectos podrán ser financiados hasta el 100% de su coste, con el fin de facilitar su ejecución y garantizar la viabilidad de las iniciativas.

El importe total de las ayudas supone un incremento de más del 61% respecto al año pasado, cuando se destinaron 90.000 euros al voluntariado dentro de una convocatoria de participación ciudadana.

Concretamente, las ayudas se estructuran en dos líneas diferenciadas: la primera dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de voluntariado y, la segunda, para ayuntamientos y entidades locales menores.

En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, el Consell concederá el pago anticipado del 50% del importe otorgado, lo que permitirá a las entidades poner en marcha los proyectos desde el inicio.

En relación con la segunda línea, se destina a ayuntamientos y entidades locales menores para impulsar acciones municipales en materia de voluntariado, como planes locales, gestión de recursos municipales de apoyo a las entidades y programas de colaboración con el tejido asociativo.

En este caso, se concederá el pago anticipado del 100% del importe de la subvención una vez formalizado el convenio de colaboración, con el objetivo de que los municipios puedan ejecutar los proyectos sin dificultades presupuestarias.

Por otro lado, desde el Consell han destacado la convocatoria de la Mesa de Entidades de Voluntariado y la celebración de la constitución del Espacio de Coordinación de Voluntariado Municipal, dos órganos clave que permiten avanzar en el desarrollo del primer Plan Insular de Voluntariado de Mallorca.

Así, han subrayado, estos espacios de trabajo conjunto facilitan la comunicación entre administraciones y entidades, permiten escuchar directamente al sector y recoger sus necesidades reales para diseñar políticas públicas ajustadas a la realidad del territorio.

En los próximos meses se iniciarán formaciones específicas dirigidas a entidades y personal municipal, con el objetivo de mejorar la gestión del voluntariado, ofrecer herramientas prácticas y profesionalizar el sector.

Estas acciones formativas darán respuesta a algunas de las principales demandas detectadas, como la necesidad de capacitación, asesoramiento y apoyo técnico.