El Ayuntamiento de Andratx y el Colegio de Arquitectos de Baleares impulsan la reforma del Teatro de Sa Teulera

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx y el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) han firmado un convenio de colaboración para iniciar la convocatoria de un concurso de ideas que permita seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para llevar a cabo la reforma integral del Teatro de Sa Teulera.

Esta iniciativa, según ha informado el Consistorio en un comunicado, supondrá un paso decisivo para modernizar uno de los espacios culturales más emblemáticos del municipio.

"Al inicio de la legislatura nos propusimos mejorar nuestras instalaciones municipales. El teatro es un punto de encuentro para los andritxoles y debemos ofrecerles las mejores instalaciones para que continúe siendo un espacio vivo, acogedor y de calidad", ha dicho la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.