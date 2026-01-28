El Ayuntamiento de Andratx y el Colegio de Veterinarios firman un convenio para reforzar la protección animal

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto al presidente del Covib, Ramón García y el regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares (Covib) para mejorar la gestión, el control y el bienestar de los animales de compañía del municipio.

Este acuerdo permitirá al Ayuntamiento acceder al Registro de Identificación de Animales de Compañía de Baleares (Riacib) para facilitar la actualización del censo municipal, la localización de propietarios mediante microchip y la gestión de animales perdidos o abandonados, así como el control de los animales potencialmente peligrosos.

Según ha señalado el Ayuntamiento, el convenio también incluye un módulo específico para la gestión de las colonias felinas, en cumplimiento de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Este sistema permitirá dar de alta las colonias existentes, identificar a los gatos a nombre del Ayuntamiento y realizar el seguimiento de las esterilizaciones y vacunaciones a través de veterinarios designados.

Por su parte, el Colegio Oficial de Veterinarios se encargará de la gestión técnica del registro, del mantenimiento de la base de datos y de la formación del personal municipal, garantizando la seguridad de la información y el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que el convenio supone "un paso importante" para mejorar el control, la protección y el bienestar de los animales de compañía en el municipio, así como para avanzar en una gestión "más eficaz y responsable" de las colonias felinas, cumpliendo con la normativa vigente.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes para asegurar su correcto funcionamiento.