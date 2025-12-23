El Ayuntamiento de Andratx inicia una campaña informativa sobre el nuevo sistema de recogida de residuos - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha iniciado una campaña informativa para dar a conocer el nuevo sistema de recogida de residuos que se implementará a partir del año que viene.

La campaña, que se está difundiendo a través de distintos soportes y canales municipales, pretende explicar los cambios que supondrá el nuevo modelo, que implicará la retirada progresiva de los contenedores en la vía pública y la implantación de un sistema de recogida puerta a puerta.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, a cada vivienda se le entregarán dos cubos para depositar los residuos en la fachada, así como un calendario en el que se indicará qué tipo de residuo se recoge cada día. El sistema también contempla una recogida diaria para aquellos residuos que requieren una gestión específica.

"Iniciamos esta campaña para informar con claridad a la ciudadanía y acompañarla en este cambio. Con la colaboración de todos, damos un paso adelante hacia un Andratx más limpio, sostenible y comprometido con el reciclaje", ha dicho la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo.