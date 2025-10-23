El Ayuntamiento de Andratx inicia las labores de asfaltado de la avenida Joan Carles I

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha iniciado las labores de asfaltado de la avenida Joan Carles I, una de las arterias principales de la Vila que conecta la plaza des Pou con la rotonda de la calle Tomeu Esteva.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los trabajos comenzaron a principios de esta semana y se desarrollarán por fases con el objetivo de minimizar las molestias al tráfico rodado y a los peatones y vecinos. La intervención abarca toda la extensión de la vía, considerada una de las más largas y amplias del núcleo urbano.

Desde el Ayuntamiento han destacado que esta actuación forma parte del plan de mejora y mantenimiento del pavimento urbano, con el fin de garantizar una mayor seguridad y comodidad en la circulación. Así, se suma a otras intervenciones ya efectuadas durante los últimos meses, como el asfaltado de todas las calles comprendidas entre la plaza de España y la calle Sevilla, así como trabajos en Port d'Andratx, Sant Elm y s'Arracó, dentro del mismo plan de renovación viaria impulsado por el Consistorio

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que estas obras son necesarias para mejorar las infraestructuras del municipio y ofrecer a los vecinos unas calles en mejores condiciones, subrayando que se realizan pensando en la seguridad y el bienestar de todos.