El Ayuntamiento de Andratx instala césped artificial para mejorar el mantenimiento y ahorrar agua. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha instalado césped artificial en varias zonas verdes del municipio, especialmente en aquellos puntos donde el mantenimiento y el riego resultaban más difíciles.

La intervención se ha centrado en áreas donde el mantenimiento tradicional resultaba complejo y poco eficiente, ya fuera por la imposibilidad de garantizar un riego regular o por las propias características del entorno, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Con esta actuación, se apuesta por una solución orientada a facilitar las tareas de conservación, mantener una imagen cuidada del espacio público y avanzar hacia un uso más responsable de los recursos hídricos.

La actuación ha abarcado una superficie aproximada de 4.279 metros cuadrados, repartidos en diferentes puntos del municipio, entre ellos varios tramos del paseo peatonal que une Andratx con Port d'Andratx, además de zonas próximas a equipamientos municipales, cementerios y espacios verdes de Camp de Mar.

Los trabajos han incluido la retirada de la vegetación existente, la preparación del terreno, la instalación de malla antihierbas y la posterior colocación del césped artificial, así como la adaptación de los sistemas de riego allí donde ha sido necesario.

El objetivo ha sido disponer de zonas verdes más estables, seguras y fáciles de mantener, especialmente en aquellos puntos más alejados o con mayores dificultades técnicas.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha explicado que había zonas donde mantener el césped natural era muy complicado y suponía un consumo de agua difícil de sostener.

"Con esta actuación conseguimos que estos espacios estén mejor cuidados durante todo el año y, al mismo tiempo, hacer un uso más responsable de los recursos, sobre todo en aquellas zonas más aisladas del municipio", ha afirmado.