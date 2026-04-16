El Ayuntamiento de Andratx instala dos nuevas torres de vigilancia y un nuevo módulo de emergencias en las playas

El regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, Antoni Nicolau, y el jefe del Servicio de Emergencias y Protección Civil, Joan Pol, en uno de los módulos de emergencias instalados en Sant Elm. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha colocado dos nuevas torres de vigilancia y un nuevo módulo de emergencias en las distintas playas del municipio.

Estas son algunas de las novedades del servicio de salvamento y socorrismo municipal, de cara al inicio de la temporada turística que arrancará a principios de mayo y se prolongará hasta finales de octubre, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El nuevo módulo de emergencias se ubicará en el principal arenal de Sant Elm. Se trata de un espacio "más amplio y funcional", que incorpora una enfermería para la atención sanitaria y una azotea destinada a la vigilancia estática, lo que "permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia".

Una de las torres de vigilancia se instalará en la playa pequeña de Sant Elm, que contará por primera vez con esta estructura para "reforzar la seguridad en esta zona del litoral".

La otra se encontrará en la playa de Camp de Mar, que se ha emplazado de manera "estratégica" para "optimizar el control visual del arenal y garantizar una actuación más rápida ante posibles emergencias".

Por su parte, el servicio de socorrismo contará con dos socorristas por playa durante el mes de mayo. Entre junio y septiembre, ambos incluidos, el dispositivo se reforzará con tres socorristas por playa, dos ubicados en las torres de vigilancia y uno en servicio dinámico para cubrir todo el arenal.

Durante estos días, el regidor de Medio Ambiente y Protección Civil, Antoni Nicolau, junto al jefe del Servicio de Ordenación de Emergencias y Protección Civil, Joan Pol, han visitado las diferentes instalaciones para supervisar los trabajos y coordinar el dispositivo previsto para este verano.

Nicolau ha destacado que el Ayuntamiento refuerza los recursos municipales para garantizar unas playas "más seguras y mejor preparadas", con instalaciones "modernas" y un servicio de socorrismo "adaptado a las necesidades del municipio".

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que la puesta en marcha de este dispositivo "refuerza el compromiso con la seguridad en el litoral", al apostar por "mejores infraestructuras" y "un servicio de calidad".

Al mismo tiempo, ha añadido que la corporación municipal trabaja para que residentes y visitantes "puedan disfrutar de las playas con las máximas garantías durante toda la temporada".