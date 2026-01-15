El Ayuntamiento de Andratx reúne a la Junta Local de Protección Civil para coordinar respuestas ante emergencias

Reunión de la Junta Local de Protección Civil de Andratx. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha celebrado este jueves la primera sesión de la Junta Local de Protección Civil, un nuevo órgano municipal encargado de gestionar el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y coordinar la respuesta ante situaciones de riesgo que puedan afectar al municipio.

La sesión estuvo presidida por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto al regidor de Protección Civil, Antoni Nicolau, y contó con la participación de responsables el jefe de la Policía Local de Andratx, Daniel Cánovas, el jefe de Protección Civil del municipio, Daniel Sueiras, la secretaria municipal, María Vidal, y otros miembros del equipo de gobierno.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que Junta Local de Protección Civil actuará como comité técnico asesor del PEMU, al coordinar la respuesta ante emergencias y la capacidad de respuesta ante episodios como incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos u otras situaciones de riesgo, así como garantizar la comunicación entre servicios municipales y administraciones competentes.

Andratx es uno de los seis municipios de Mallorca que cuentan con el PEMU aprobado y ha completado también su Plan de Autoprotección Contra Incendios Forestales, lo que consolida una estrategia de prevención y seguridad alineada con los estándares actuales de protección civil.

"La creación de esta junta supone un paso decisivo en la consolidación de una estructura municipal moderna y eficaz, con asesoramiento técnico estable, coordinación operativa y enlace directo con administraciones supramunicipales, y los distintos cuerpos y servicios de emergencia", han resaltado.

Nicolau ha subrayado la relevancia de este nuevo órgano, ya que la Junta Local de Protección Civil permite "clarificar responsabilidades, coordinar los recursos disponibles y actuar con serenidad y rigor técnico en cualquier emergencia", para evitar "improvisaciones cuando más falta hace la organización".

Por su parte, Gonzalvo ha enmarcado la constitución de la junta dentro de la línea de trabajo de su equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura.

"La puesta en marcha de la junta refuerza la apuesta del Ayuntamiento por la planificación, la prevención y la responsabilidad institucional. Gobernar es anticiparse a los riesgos y dotar al Ayuntamiento de las herramientas necesarias para proteger a la ciudadanía", ha puntualizado.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Andratx refuerza una protección civil "planificada, coordinada y sólida", al situar la seguridad de vecinos "en el centro de su acción" y "fortalecer" la capacidad de respuesta ante episodios como incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos u otras situaciones de riesgo.