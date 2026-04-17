El Ayuntamiento de Artà sanciona a una empresa turística por organizar un evento para 900 personas sin permiso municipal

Uno de los carteles colocados para señalizar la ruta por los caminos de Artà. - AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Artà ha abierto un expediente sancionador a una empresa de Mallorca por haber organizado ruta de senderismo al que asistieron alrededor de 900 personas sin haber tramitado un permiso municipal.

Los hechos se produjeron el pasado martes, después de que una ciudadana alertara de la presencia de personas hacían pintadas con espray a la vía pública, según ha explicado el Ayuntamiento de Artà en un comunicado.

A partir de este aviso, el Consistorio pudo identificar a la empresa responsable y se documentaron los hechos para elaborar el correspondiente informe. De acuerdo con la información recogida, la actividad tuvo carácter "masivo", con una participación aproximada de 900 personas y había sido publicitada por la organización.

Los guías habrían señalizado el recorrido mediante pintadas y la colocación de señalización ilegal en diferentes puntos del municipio. En concreto, se han documentado 25 pegatinas colocadas en el mobiliario urbano, siete pintadas sobre el asfalto --tanto en el casco urbano como en caminos rústicos-- y siete carteles fijados con bridas a señales urbanas.

Además, han constatado que estas acciones se llevaron a cabo sin autorización, ni comunicación previa al Ayuntamiento, a pesar de tratarse de una actividad que implicaba una "ocupación masiva" del espacio público y que, además, coincidió con el día de mercado.

Los hechos descritos pueden constituir infracciones de varias normativas municipales, or todo ello se han iniciado expedientes sancionadores por estas infracciones, a los que habrá que añadir el coste de los trabajos de limpieza y la retirada de los elementos instalados, que tendrán que ser asumidos por la empresa.

En caso de que no lo haga, estos trabajos serán ejecutados subsidiariamente por el Ayuntamiento y posteriormente repercutidos a la empresa.

"El Ayuntamiento de Artà reitera que no tolerará este tipo de actuaciones en el municipio y que actuará con la máxima diligencia y contundencia ante cualquier comportamiento que vulnere la normativa y afecte el espacio público, con el objetivo de garantizar la convivencia y el cumplimiento de la normativa municipal, y evitar situaciones de impunidad", han explicado.