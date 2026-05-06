El Ayuntamiento asegura que tiene "la mano tendida" a los socorristas para negociar tras la convocatoria de la huelga

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PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, ha asegurado que el Consistorio tiene "la mano tendida" a los socorristas para continuar las negociaciones frente a la huelga que convocó este martes el sindicato Unió Socorristes Mallorca para el 24 de junio.

Según ha asegurado el también portavoz adjunto Cort tras la Junta de Gobierno, la oferta que se hizo para incluir mejoras en las condiciones del sector se incluirá en un nuevo contrato que entrará en vigor una vez termine el convenio vigente al finalizar la temporada turística.

El regidor ha señalado que no es posible incorporar las mejoras en el contrato actual por falta de tiempo, pero que en el siguiente se añadirán estas, además de otras que el sector no ha demandado, como la revalorización de su categoría profesional.

De la misma forma, ha asegurado que el nuevo contrato también incluirá el incremento de la supervisión en las playas o el adelanto del inicio de la temporada turística.

Así, ha lamentado que la reunión que se celebró el martes "no dejara las cosas claras" y ha asegurado que asumirá los compromisos que se hicieron al sector al principio de las negociaciones.

Por otra parte, Bauzá ha recordado que en el mes de abril se desconvocó una primera manifestación de socorristas tras escuchar las propuestas del Consistorio y ha reiterado su compromiso con cumplir con las demandas del sector.