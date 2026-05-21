El Ayuntamiento de Ciutadella recurrirá la sentencia del TSJIB que ordena revertir la peatonalización de Es Born

Archivo - Peatonalización de Es Born, Ciutadella - CAEB - Archivo

MENORCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciutadella presentará un recurso de casación ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que deja sin efecto las actuaciones adoptadas entorno a la peatonalización de la plaza des Born.

El Consistorio ha señalado que respeta el auto judicial que estima parcialmente las medidas cautelares solicitadas por 22 comerciantes y particulares y que ordena que los coches vuelvan a la plaza, pero ha asegurado que "agotará todas las vías legales" para mantener el actual modelo de pacificación urbanística y preservar el uso peatonal del espacio.

El equipo de gobierno ha hecho una rueda de prensa este jueves tras conocer el auto, en la que han señalado que la Justicia había dado la razón al Ayuntamiento y había rechazado las medidas cautelares exigidas por los demandantes, que querían que los coches regresaran a la plaza y los autobuses a Es Pins.

"Ahora, el TSJIB estima parcialmente el recurso de los comerciantes y ordena que los coches vuelvan a Es Born, aunque acepta que los autobuses hayan salido de Es Pins", han subrayado, según ha trasladado el Ayuntamiento después en una nota de prensa.

En esta línea, han indicado que la resolución judicial mantiene plenamente vigente el traslado de la parada de autobús de Es Pins a la avenida Mascaró Pasarius, al considerar acreditada la existencia de expediente administrativo y la autorización del Consell Insular de Menorca. "Este hecho desmonta uno de los principales argumentos utilizados por los recurrentes", han manifestado.

El Ayuntamiento ha destacado que, en cuanto a la conversión en zona peatonal de Es Born, el auto "no cuestiona ni las competencias municipales, ni el modelo de ciudad impulsado por el Consistorio, ni tampoco los beneficios sociales, urbanísticos y de movilidad de la transformación ejecutada".

"Lo que señala el tribunal es la falta de un acuerdo administrativo ejecutivo específico que recoja formalmente la decisión de retirar los coches de Es Born, a pesar de que sí existen diferentes expedientes y decisiones aprobadas por el pleno relativas a las consecuencias de la conversión del espacio en zona peatonal", han puntualizado.

En este contexto, han asegurado que la conversión en zona peatonal de la plaza des Born es "una realidad ampliamente demandada durante años por la ciudadaní", y que fue también un compromiso adquirido por el actual equipo de gobierno ante los ciudadanos de Ciutadella.

A su criterio, los resultados alcanzados durante este tiempo "evidencian el éxito" de la transformación y que el modelo de plaza peatonal "ha demostrado ser positivo para la ciudad".

En este sentido, han destacado que "se han eliminado problemas de circulación y colapsos en el centro urbano, se ha incrementado la calidad del espacio público y se han podido celebrar decenas de actividades con una gran participación ciudadana".

También han defendido que los negocios y las terrazas disponen de mayor capacidad de servicio, mientras que el transporte público ha continuado funcionando con normalidad y con mayor comodidad.

"Continuamos avanzando en la renovación y embellecimiento definitivo de la plaza des Born y en los próximos días está prevista la firma del convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos para redactar las bases del concurso de ideas del futuro proyecto integral de la plaza", han concluido.