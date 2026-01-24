El Ayuntamiento de Esporles restringe el acceso a la zona de Es Verger por riesgo de nuevos desprendimientos - AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Esporles ha restringido el acceso a la zona de Es Verger por riesgo de nuevos desprendimientos.

Así lo han informado desde el Consistorio, este sábado, a los medios de comunicación, explicando que se han activado todos los recursos y efectivos para afrontar esta situación, tras que, durante la noche del 22 de enero se produjera un nuevo desprendimiento gravitacional de rocas en la zona de Es Verger, un lugar especialmente afectado por episodios similares en los últimos años.

Al tener constancia durante la mañana del viernes día 23, el Ayuntamiento accedió inmediatamente a la zona junto con la Policía Local y activó los diferentes efectivos operativos y protocolos de seguridad. En el operativo participaron Bomberos de Mallorca, Brigada Municipal, Guardia Civil, el Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca, el Agente de Medio Ambiente de la zona y el Servicio de Emergencias 112.

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, también se desplazó al lugar para hacer el seguimiento de la situación, coordinar recursos y visitar a los vecinos afectados. Posteriormente, se incorporó el director general de Emergencias del Govern balear, Pablo Gárriz.

INSPECCIÓN TÉCNICA Y PRIMERA EVALUACIÓN DEL RIESGO

Durante la mañana del viernes 23 de enero, los Bomberos de Mallorca inspeccionaron el terreno para evaluar los riesgos y determinar las primeras actuaciones. El operativo contó con el apoyo del helicóptero Milana, que permitió hacer un reconocimiento aéreo mediante grabación de video e inspección visual.

Inicialmente se llevaron a cabo actuaciones para permitir la salida de vehículos de algunas viviendas afectadas y para retirar árboles caídos. El Consell de Mallorca también movilizó medios para la retirada de rocas. Aun así, después de los primeros datos técnicos, se acordó parar las tareas mecánicas por el elevado riesgo de nuevos desprendimientos a causa de la inestabilidad del terreno.

Durante la tarde, técnicos del Centro Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Baleares (RiscBal - UIB) llevaron a cabo una inspección con dron para obtener información detallada y elaborar un informe preliminar.

Las primeras valoraciones apuntan que el desprendimiento estaría relacionado con la acumulación de precipitaciones desde mediados de diciembre de 2025 y la elevada humedad del suelo, con un incremento significativo durante la última semana.

RECOMENDACIÓN DE EVACUACIÓN PREVENTIVA

Los servicios técnicos coincidieron que, ante el riesgo existente y la previsión meteorológica adversa, no es recomendable intervenir con maquinaria pesada ni presencia continuada de efectivos en la zona. De este modo, siguiendo el principio de proporcionalidad y prevención, se acordó recomendar la evacuación temporal de las viviendas afectadas hasta disponer del informe técnico definitivo, previsto para principios o medios de la semana próxima.

El alcalde Josep Ferrà ha destacado que "la prioridad absoluta es la seguridad de las personas". Por este motivo, "ante un riesgo real y contrastado, el Ayuntamiento ha actuado con prudencia y rapidez, activando todos los recursos disponibles y ofreciendo alternativas habitacionales a las familias afectadas si lo necesitan".

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL AYUNTAMIENTO

Con esta información, el Ayuntamiento de Esporles ha acordado: mantener y reforzar el precinto de la zona, tanto para vehículos como para peatones; incrementar la señalización específica de riesgo de desprendimientos; informar inmediatamente a los residentes de la recomendación de evacuación preventiva y, finalmente, ofrecer cobertura habitacional temporal a las personas afectadas que no dispongan de alternativa residencial ni red de apoyo, notificación que ha sido realizada a los interesados por la Policía Local.

Actualmente, no se han registrado daños personales ni afectaciones estructurales a las viviendas, han señalado desde el Consistorio, pero sí en dos viales privados de acceso, que permanecen precintados, han precisado. El acceso a la zona está por tanto totalmente restringido tanto para vehículos como para peatones, excursionistas y escaladores, ya que se trata de un lugar habitualmente frecuentado.

ANTECEDENTES Y ACTUACIONES PREVENTIVAS

Hay que recordar que la zona de Es Verger presenta antecedentes recurrentes de caída de rocas. De hecho, han apuntado desde el Ayuntamiento, las mismas viviendas ya se vieron afectados el marzo de 2025 y también en 2018, cuando una roca impactó dentro de una casa.

Como medida preventiva, en 2025 el Consistorio, conjuntamente con RiscBal y la Associació de Veïns del Verger, instaló una estación meteorológica y organizó charlas informativas dirigidas en la población para mejorar la prevención y la cultura del riesgo.

ACTIVACIÓN DEL PLATERBAL Asimismo, desde el Ayuntamiento han comunicado que este viernes se activó el Platerbal por parte del Govern. A las 19.00 horas tuvo lugar una reunión del Comité Técnico Asesor en el CECOP del 112, con la participación del alcalde de Esporles, el jefe de la Policía Local, responsables de Emergencias del Govern, Bomberos de Mallorca, RiscBal y el Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca.

Después de valorar el informe de los Bomberos y el documento preliminar de RiscBal, se ha acordado mantener el dispositivo activado y continuar la evaluación técnica durante los próximos días, hasta disponer de más datos y poder disponer de un informe final previsto para principios o medios de la semana próxima.

Los Bomberos y el Departamento de Carreteras han retirado parte del material forestal para facilitar la salida de vehículos de los vecinos afectados.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

El acceso a la zona permanece restringido hasta nuevo aviso, han incidido desde el Ayuntamiento. Pues, el riesgo de nuevos desprendimientos no está descartado. De este modo, desde el Consistorio se ha pedido a la ciudadanía máxima prudencia y responsabilidad, y que nadie intente acceder al área afectada.

Por último, el Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de los responsables del Consell y del Govern. Especialmente, al director insular de Carreteras, Rafel Gelabert; al director general de Emergencias del Govern, Pablo Gárriz, y a la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, quien se interesó por la situación y mantuvo el contacto con el alcalde de Esporles.