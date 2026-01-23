Un desprendimiento de rocas y árboles deja aisladas dos viviendas y obliga a cortar una carretera en Esporles

El desprendimiento de rocas y árboles en Esporles que ha dejado aisladas dos viviendas. - AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de rocas y árboles ocurrido en Esporles ha dejado dos viviendas aisladas, aunque sus moradores no corren peligro, y ha obligado a cortar una carretera afectada.

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha activado el nivel cero del plan territorial de protección civil de Baleares (Platerbal) para dar apoyo a la gestión y coordinación.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, el desprendimiento de rocas de gran tamaño, junto con varios pinos, se ha producido alrededor de las 10.00 horas de este viernes en la zona de des Verger.

El Ayuntamiento de Esporles, en otro comunicado, ha indicado que los hechos tuvieron lugar a lo largo de la noche del jueves en el mismo lugar.

Como consecuencia se ha tenido que cortar la carretera afectada, lo que ha dejado aisladas dos viviendas de la zona. A pesar de la afectación viaria, no se han registrado daños personales ni personas heridas, y las personas residentes en las viviendas aisladas no se encuentran en peligro.

En el dispositivo participan la Policía Local de Esproles, el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca, la Guardia Civil, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y agentes de Medio Ambiente de la Conselleria de Agricultura.

También efectivos de los Bomberos de Mallorca, que están sobrevolando la zona con un helicóptero y llevando a cabo tareas de retirada de árboles. Técnicos del Riscbal están realizando realiza el seguimiento de la situación mediante drones.

La Dirección General de Emergencias e Interior está en contacto con la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y ha instado a los ayuntamientos a revisar y vigilar las zonas rocosas que puedan estar afectadas por la gran cantidad de lluvia acumulada o que puedan presentar riesgo.

PRUDENCIA ANTE LAS LLUVIAS INTENSAS

Ante la previsión de que este fin de semana llueva de forma intensa en el archipiélago, Emergencias ha solicitado a la ciudadanía que actúe con prudencia y siga las recomendaciones.

Entre ellas, evitar zonas de riesgo como acantilados, taludes, torrentes y laderas inestables; no detenerse ni estacionar cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; alejarse de las piedras que puedan haber en las calzadas; distanciarse de los edificios en mal estado; y seguir las indicaciones de las autoridades.