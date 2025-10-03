El Ayuntamiento de Ibiza permite depositar este fin de semana junto a los contenedores enseres afectados por la lluvia. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza permitirá, de manera excepcional este fin de semana, depositar junto a los contenedores aquellos muebles u artículos afectados por las lluvias.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, se han habilitado también de manera extraordinaria tres contenedores tipo bañera para que los ciudadanos y comercios afectados puedan depositar enseres y residuos voluminosos, tales como muebles, alfombras u otros objetos dañados por las lluvias.

Los contenedores se encuentran detrás del edificio Brisol, en la avenida 8 de Agosto; en Figueretes, en la avenida Pere Matutes Noguera, a la altura del carrer del Port de la Savina, y en Playa d'en Bossa, en el camino 1001.

Para que el servicio sea más eficaz, no deben depositarse bolsas de basura de uso doméstico u otras fracciones de residuos, que seguirán gestionándose a través de los contenedores habituales. Siempre que sea posible, se recomienda depositar los enseres a partir de las 18.00 horas, lo que facilitará la retirada diaria.

Los contenedores se vaciarán cada noche y se sustituirán por otros vacíos mientras persista la necesidad. En principio, el servicio estará operativo hasta principios de la próxima semana, con la posibilidad de ampliarlo si fuera necesario.