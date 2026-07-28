El Ayuntamiento de Llucmajor restringirá el acceso al Santuario de Gràcia, s'Arenal y Son Verí el día del eclipse solar

Eclipse solar - JCCM

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llucmajor aplicará restricciones de circulación en distintas zonas del municipio el día del eclipse solar, entre las que se encontrarán el Santuario de Gràcia, s'Arenal y Son Verí.

El motivo es que el próximo 12 de agosto, Llucmajor será uno de los mejores lugares para observar el eclipse solar, un fenómeno que se prevé atraiga una "gran afluencia de público", especialmente en las zonas costeras del municipio, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

El objetivo es garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, al tiempo que se permite que los servicios de emergencia puedan actuar sin obstáculos.

De este modo, en el Santuario de Gràcia se cerrarán los accesos habituales desde el Camí Vell de Gràcia y la Ma-5018. En s'Arenal, a partir de las 16.00 horas, solo podrán entrar servicios de emergencia, transporte público, residentes de s'Arenal y Son Verí --con acreditación--, titulares de viviendas --con documento acreditativo--, trabajadores de la zona --con justificante-- y turistas con reserva de parking en hoteles de la zona. Las calles Berga, Cabrera y Terral tendrán acceso restringido desde Dragonera, por lo que se permitirá la entrada a garajes entre Dragonera y Formentera.

La calle Recalde estará cerrada desde la Ma-6014 hasta Cedre, excepto para residentes y emergencias. La calle Baladre será el punto de control para residentes, transporte público, trabajadores y turistas con reserva de parking. Además será el punto de acceso para urgencias y citas previas del Hospital Son Verí.

Por lo que se refiere, a cala Blava y Bellavista, el acceso por el Camí d'Enderrocat estará controlado pero se permitirá el paso a emergencias, residentes, transporte público, titulares de viviendas, trabajadores y turistas con reserva en el hotel Cap Rocat.

Para evitar colapsos, solo se podrá acceder por tres puntos a Maioris, Puig de Ros y Sa Torre, donde se permitirá el paso a emergencias, residentes, transporte público, titulares de viviendas, trabajadores y turistas con reserva en hoteles de Puig de Ros. El aparcamiento de Sa Pedrera de la Seu y la bajada al mirador de Badia Blava se cerrarán cuando se llenen, posiblemente durante la mañana. A Bahía Azul y Bahía Grande solo podrán acceder los servicios de emergencia.

En Tolleric, el acceso estará restringido únicamente a emergencias, residentes, transporte público, titulares de viviendas, trabajadores y turistas con reserva en el hotel de la zona.

Además, podrán acceder sin restricciones a las zonas afectadas todas aquellas personas que acrediten haber efectuado una reserva en establecimientos de hostelería del municipio.

El Ayuntamiento ha recomendado a la ciudadanía informarse a través de redes sociales y medios locales, evitar el uso del vehículo privado si no es imprescindible y priorizar el transporte público. Se aconseja también avisar a las visitas previstas de las restricciones existentes, para evitar problemas de acceso y que los suministros y repartos se realicen durante la mañana.

Las cadenas hoteleras, comercios, restaurantes y asociaciones vecinales serán informados directamente de estas medidas. Aqualand y el personal del Ajuntament también recibirán el correspondiente aviso.