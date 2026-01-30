El Ayuntamiento de Palma abre este lunes el plazo para participar en Sa Rua 2026 del 15 de febrero

Cartel informativo de Sa Rua 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma abrirá este lunes el plazo de inscripción para participar en Sa Rua 2026, el tradicional desfile de carnaval que tendrá lugar el 15 de febrero a partir de las 17.00 horas y que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad.

El área de Participación Ciudadana ha publicado en la página web municipal las bases del concurso de carrozas y comparsas de Sa Rua 2026, según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

Las personas interesadas en participar, ya sea en la modalidad de carroza o de comparsa, podrán presentar su solicitud del 2 al 12 de febrero de 2026, ambos inclusive, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas, de forma presencial en el Departamento de Participación Ciudadana, ubicado en la plaza de Santa Eulàlia, número 9.

Las inscripciones deberán formalizarse mediante la presentación de la documentación establecida en la convocatoria, incluidos los modelos de solicitud correspondientes y, en su caso, las autorizaciones necesarias para la participación de menores de edad.

El concurso repartirá un total de 2.800 euros en premios, que se distribuirán en ocho categorías, estructuradas en las mismas cuatro modalidades de valoración para carrozas y comparsas: más elaborada, más reivindicativa, más original y más animada.

En la modalidad de carrozas se otorgarán cuatro premios, dotados con 450 euros cada uno, mientras que en la modalidad de comparsas se concederán otros cuatro premios, dotados con 250 euros cada uno.

Cada carroza y cada comparsa podrán optar únicamente a una categoría de premio. Las carrozas participantes deberán respetar las dimensiones máximas establecidas en las bases, que fijan un largo máximo de 16 metros, un ancho máximo de 2,50 metros y una altura máxima de cuatro metros, por lo que no podrán desfilar aquellas que superen estas medidas.

El jurado del concurso estará situado en la plaza del Mercado durante el desfile y los premios se darán a conocer y se entregarán el mismo día, una vez finalizado el desfile. La convocatoria completa, junto con las bases reguladoras y los anexos, puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Palma y en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).