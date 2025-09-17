El Ayuntamiento de Palma abrirá una comisaría en el espacio del antiguo Metropolitan y no renuncia al Sagrada Familia

La teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentan el proyecto del cine Metropolitan. - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma incluirá una nueva comisaría en el nuevo espacio multiusos proyectado en el antiguo cine Metropolitan y ha apuntado que no renuncia incorporar el patio del centro Sagrada Familia.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa en la que ha actualizado las novedades que propone el Consistorio para este nuevo equipamiento que se construirá en la barriada de Pere Garau.

De este modo, ha señalado ya se ha iniciado el concurso de ideas del proyecto que finalizará el próximo 15 de diciembre y con el que antes de final de año se espera conocer la iniciativa ganadora.

Martínez ha detallado que esta nueva comisaría contará con 30 efectivos que estarán orientados a "combatir el incivismo" en uno de los barrios más poblados de Palma.