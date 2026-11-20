Archivo - Un taxi de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la concesión de 210 licencias temporales de taxi para la temporada alta de 2027, con el objetivo de reforzar el servicio ante el incremento de la demanda durante los meses de mayor afluencia.

El objetivo, según ha explicado este viernes en un comunicado Cort, es que todos los trámites puedan estar resueltos antes del inicio de la temporada para ofrecer un mayor margen a las personas interesadas para presentar la documentación necesaria.

La medida, han añadido, da continuidad al refuerzo extraordinario aplicado durante el verano de 2026, cuando se concedieron otras 210 autorizaciones temporales.

La convocatoria contempla 200 licencias temporales ordinarias y diez destinadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (PMR). Las autorizaciones tendrán vigencia del 1 de mayo al 15 de octubre de 2027, aunque el Ayuntamiento podrá ampliar el periodo hasta el 31 de octubre.

El procedimiento establece la preferencia de los titulares de licencias ordinarias de taxi de Palma, a quienes se reserva el conjunto de las autorizaciones. En caso de que no se cubran todas las plazas, las restantes podrán adjudicarse a trabajadores asalariados del sector que cumplan los requisitos establecidos.

También se reserva un 5 por ciento de las licencias para vehículos adaptados, con el fin de garantizar la atención a las personas con movilidad reducida durante la temporada turística.

REQUISITOS Y ADJUDICACIÓN DE LAS LICENCIAS

Entre los requisitos para participar figuran disponer del permiso municipal de taxista de Palma en vigor, cumplir las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y acreditar la capacidad profesional, económica y de honorabilidad exigida por la normativa.

La adjudicación se realizará mediante un sistema de puntuación que tendrá en cuenta la antigüedad profesional y las características de los vehículos. Cort ha detallado que se valorará especialmente la incorporación de vehículos de cero emisiones y ECO, que podrán obtener hasta cinco puntos en función de su antigüedad. También se tendrán en cuenta los vehículos con distintivo ambiental C y aquellos con capacidad para nueve plazas.

Las licencias temporales permitirán prestar servicio con origen en los municipios de Palma y Marratxí, sin perjuicio de las autorizaciones que pueda conceder el Govern para operar fuera de este ámbito.

No obstante, sus titulares no podrán iniciar servicios en el recinto del puerto, el aeropuerto de Son Sant Joan ni en las zonas de Can Pastilla y Playa de Palma, desde la calle Déntol hasta el límite del término municipal de Llucmajor. Los vehículos adscritos deberán estar homologados para el servicio municipal de taxi y tener una antigüedad máxima de diez años desde su primera matriculación.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) el pasado jueves, 19 de noviembre.

Las solicitudes podrán tramitarse a través de la sede electrónica de Cort o en cualquiera de las oficinas de atención a la ciudadanía. Una vez finalizado el plazo, el Ayuntamiento publicará una lista provisional de admitidos y abrirá un periodo de tres días hábiles para subsanar solicitudes o presentar alegaciones.