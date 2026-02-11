El Ayuntamiento de Palma aprueba mejoras para sus trabajadores en materia de conciliación y condiciones laborales

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado varias modificaciones para mejorar las condiciones laborales y fomentar la conciliación de sus trabajadores.

La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este miércoles que se trata de cuestiones aprobadas en la mesa negociadora con los sindicatos.

Por un lado, se ha acordado modificar el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento para que se tenga en cuenta la antigüedad a trabajadores que vengan de otras administraciones públicas.

También se ha dado el visto bueno a flexibilizar el horario de entrada y salida del personal adscrito a las brigadas de Infraestructuras y Accesibilidad y el resto del personal de oficios, con el objetivo de mejorar la conciliación.

Finalmente, se ha aprobado una modificación de las condiciones de trabajo del personal funcionario eventual y de los órganos de directivos del Ayuntamiento relativo al complemento retributivo en el supuesto de incapacidad.

Celeste ha explicado que a partir de ahora los trabajadores que estén enfermos podrán presentar una declaración responsable dos días al año, sin necesidad de presentar un documento médico o pedir un día moscoso.