El Ayuntamiento de Palma aprueba un plan que justifica la suficiencia de agua para futuros desarrollos urbanísticos

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde al plan de gestión sostenible del agua, con el que se acredita la existencia de recursos hídricos suficientes para los futuros desarrollos urbanos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Este es uno de los acuerdos adoptados este miércoles en la Junta de Gobierno y que ha explicado el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzà, en la posterior rueda de prensa.

El representante local ha indicado que se trata de un documento "necesario" que exigía el PGOU para proseguir con los crecimientos previstos al demostrar la suficiencia de estos recursos hídricos. "Sin este plan no se puede acreditar la suficiencia de agua y, en consecuencia, nuevos sectores de la ciudad no se podrían desarrollar", ha alegado.

De este modo, ha calificado del plan de "pieza clave" para justificar el crecimiento de la ciudad, al tiempo que "garantiza el uso eficiente, sostenible y equilibrado" de los recursos hídricos del municipio.