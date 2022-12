El Ayuntamiento de Palma aprueba su presupuesto para 2023, con 487 millones, con el voto en contra de la oposición

La oposición considera "electoralistas" las cuentas de 2023 y reprocha promesas no cumplidas en materia de vivienda



PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este viernes el presupuesto de la institución para 2023, con 487 millones de euros, 12 millones más que en 2022 (+2,5%), con el voto en contra de toda la oposición.

El regidor de Hacienda, Adrián García, ha defendido que la aprobación del octavo presupuesto del pacto de progreso demuestra que son "un equipo de gobierno fuerte, solvente" y "con un proyecto sólido y de futuro". Esto lo ha contrapuesto a la prórroga de los presupuestos en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Así, el concejal ha lamentado que la oposición "no tiene propuestas" y en particular se ha referido al PP asegurando que son "el partido del 'no' y la confrontación", acusándoles de "buscar sólo el bloqueo".

El titular de Hacienda ha destacado la reducción de la deuda, que ha pasado de estar en 352 millones de euros en su punto máximo a encontrarse por debajo de los 200 millones, "abaratando el coste financiero y ahorrando millones de euros a los ciudadanos". En cambio, ha asegurado, en 2015 se encontraron "un Ayuntamiento paralizado y endeudado".

Igualmente, García ha remarcado el esfuerzo en aliviar la carga fiscal, subrayando que Palma es "la segunda ciudad que menos paga de las 15 principales capitales españolas" en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y que se han bonificado, a través de ordenanzas fiscales, asuntos como la vivienda, empleo, tercera edad, servicios públicos y sostenibilidad.

"Sin contar con otras medidas que aligeran el coste de vida de los ciudadanos, como la gratuidad del transporte o los vales de comercio", ha apostillado.

Por su parte, los grupos de la oposición han expresado su rechazo al presupuesto al considerar que "no solucionan los problemas de los ciudadanos" y acusando al equipo de gobierno de utilizarlo con fines electoralistas.

Además, los concejales de la oposición han coincidido en reprochar al alcalde, José Hila, promesas no cumplidas en materia de vivienda.

