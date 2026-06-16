El Ayuntamiento de Palma autoriza seis nuevas viviendas de precio limitado en locales y oficinas

Archivo - El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo. - CORT - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha concedido este martes tres licencias de reforma o ampliación que autorizan el cambio de uso de locales y oficinas en seis viviendas de precio limitado (VPL).

La primera de las licencias autoriza la transformación de una oficina en una vivienda, la segunda el cambio de uso de un local para la construcción de tres viviendas y la tercera la conversión de tres locales en dos viviendas.

Desde la entrada en vigor de la normativa que permite esta posibilidad y hasta el pasado mes de marzo, ha indicado Cort en un comunicado, se han presentado en Palma un total de 120 solicitudes de cambio de uso, que supondrían la incorporación de 157 viviendas de precio limitado al mercado residencial.

En paralelo, se han concedido ya las primeras licencias de construcción correspondientes a la primera fase del plan de choque municipal, que permitirá la construcción de 167 viviendas de alquiler a precio limitado. De ellas, 87 se ubicarán en el barrio de Camp Redó y las 80 restantes, en Son Ferragut.

El Ayuntamiento trabaja en la segunda fase del plan, que prevé la construcción de otras 807 nuevas viviendas de alquiler a precio limitado en diferentes solares municipales y que se acompañarán también de equipamientos.

A estas actuaciones se suman los ocho proyectos residenciales estratégicos actualmente previstos en Palma en Son Puigdorfila, Son Güells, Son Ximelis, Son Cladera Nord, Cas Pastors, Can Fontet, Son Toells y Son Pardo. Permitirán la construcción de alrededor de 9.000 viviendas, más de la mitad de ellas con algún grado de protección.