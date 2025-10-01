El Ayuntamiento de Palma colocará badenes y reasfaltará la calle Francesc Vidal y Sureda este jueves

Archivo - Tareas de reasfaltado efectuadas en una calle de Palma, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma llevará a cabo este jueves una serie de actuaciones de mejora en la calle Francesc Vidal i Sureda, ubicada en el barrio de la Bonanova, que consistirán en la instalación de distintos badenes y el refuerzo del pavimento.

Los trabajos se desarrollarán entre las 08.00 y las 18.00 horas y, en concreto, se ejecutarán pasos elevados a la altura de los números 8, 32 y 53 de la calle, así como en el acceso a la residencia de mayores de la Bonanova.

En una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que, paralelamente, se aprovecharán estas actuaciones para reparar y reforzar el firme tanto de la calzada como de las paradas de autobús. La inversión destinada a estas actuaciones asciende a 10.000 euros.

Con el objetivo de minimizar las molestias que puedan ocasionar las obras, el Ayuntamiento ha concentrado todas las intervenciones en una única jornada de trabajo, al habilitar itinerarios alternativos.

En concreto, durante el jueves la calle Francisco Vidal i Sureda quedará cortada en ambos sentidos pero se dejará habilitado el paso únicamente a los residentes y se desviará el tráfico rodado por las calles adyacentes.

Además, desde las 07.00 hasta las 18.00 horas quedarán anuladas las siguientes paradas de la EMT: 157, 177, 166, 176, 158, 175, 159, 174, 173, 161, 172, 162, 171, 163, 164, 170, 168, 167, 716, 715, 714, 717, 909, 908, por lo que las líneas 46 y 47 circularán desviadas por Avenida Joan Miró en ambos sentidos.

Desde la EMT se recuerda a las personas usuarias que pueden consultar los avisos desde la app, web y paradas afectadas.