El Ayuntamiento de Palma comienza a tramitar las primeras promociones de vivienda con la Ley de Proyectos Estratégicos

Archivo - Viviendas en construcción, en una foto de archivo. - TERRAFERIDA - Archivo

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado los estatutos y las bases para la creación de las Juntas de Compensación de unos terrenos en Son Cladera Nord y Son Puigdorfila Sud para la futura construcción de viviendas, en el segundo de los casos en base a la Ley de Proyectos Estratégicos Residenciales.

Así lo ha anunciado la portavoz y regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El proyecto de Son Puigdorfila, junto con otro de Son Güells, sería de las primeras promociones que se tramitan en base a esta ley, que el Govern ha afirmado que reduce los plazos hasta un máximo de dos años.

Celeste ha explicado que las Juntas de Compensación son entidades formadas por los propietarios de los terrenos, que se tendrán que organizar para gestionar las obras de urbanización de la zona, bajo la tutela del Ayuntamiento.

Estas juntas reúnen más del 60% de la superficie de las dos áreas, los acuerdos se someterán a exposición pública durante 15 días y se concede un trámite de audiencia de diez días para que el resto de propietarios presenten alegaciones.

Aún así, ha aclarado que constitución definitiva de las Juntas de Compensación quedará condicionada a la obtención de un informe favorable previsto por ley.