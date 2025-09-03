El Ayuntamiento de Palma comprará 68 motos para la Policía Local por cerca de 850.000 euros

Archivo - Un agente de Policía Local de Palma vigilando en el Parque de las Estaciones. - POLICÍA LOCAL - Archivo

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma destinará cerca de 850.000 euros a la adquisición de 68 motocicletas de distinta cilindrada, para ampliar el parque móvil de la Policía Local.

La portavoz del Consistorio y regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha anunciado que la Junta de Gobierno de este miércoles ha dado luz verde a la redacción de los pliegos técnicos que posibilitarán esta compra.

El contrato además de incluir el suministro de las motos, también se supone su acondicionamiento como vehículos policiales y los trámites de matriculación. Asimismo, se establece una garantía mínima de tres años.