El Ayuntamiento de Palma contratará a 37 personas durante nueve meses a través de un programa del SOIB

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma contratará a 37 personas durante nueve meses a través del programa 'SOIB Impulsa'T 2025-2026'.

La iniciativa, gestionada por PalmaActiva, busca financiar proyectos que fomenten la contratación de personas desempleadas y persigue el objetivo de que estas puedan adquirir una experiencia profesional que mejore su empleabilidad.

Este jueves, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se le ha dado la bienvenida a 33 de estos nuevos empleados en presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de la regidora de Comercio, Lupe Ferrer, y de la directora del SOIB, Maria Luján Olivera.

Martínez ha confiado en que, para estas personas, Cort se convierta "en un espacio para aprender, crecer y desarrollarse profesionalmente, pero sobre todo para contribuir activamente al servicio pública y a la mejora de Palma".

Su incorporación, ha apuntado, "no solo representa un logro personal para cada uno de ellos, sino también un paso importante para fortalecer los servicios municipales como institución más cercana a la ciudadanía".

En ese sentido, el alcalde ha destacado la diversidad de perfiles que se incorporan, que a su parecer "reflejan la riqueza del talento de la ciudad y permite ofrecer un servicio más amplio, más cercano y mejor adaptado a las necesidades de la ciudadanía de Palma".

Por último, les ha animado a aprovechar esta oportunidad "con entusiasmo, compartiendo ideas y conocimientos" y se ha mostrado convencido de que esta etapa será enriquecedora tanto para los profesionales como para la ciudad. También ha expresado su agradecimiento al SOIB por impulsar y financiar este tipo de iniciativas.

LOS PERFILES

Los nuevos trabajadores de Cort han sido seleccionados en dos líneas, una dirigida a jóvenes menores de 30 años y otra para desempleados de larga duración de 30 años o más.

La primera ha permitido la contratación de seis peones de mantenimiento y dos auxiliares de archivo. La segunda, a un ayudante de obras, cuatro auxiliares de telefonista, un técnico informático, cuatro educadores sociales y dos técnicos en gestión económica.

También otros dos técnicos en gestión jurídica, dos técnicos en infraestructuras, un técnico de soporte de comunicación, un técnico de bienestar animal, diez auxiliares administrativos y un auxiliar administrativo de comunicación.