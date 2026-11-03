El Ayuntamiento de Palma designa a los integrantes de las mesas electorales para las elecciones generales

Pleno del Ayuntamiento de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha seleccionado este martes a los ciudadanos que formarán parte de las mesas electorales de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Los integrantes se han elegido mediante el sorteo realizado en un pleno extraordinario, según ha informado posteriormente el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Como resultado, se ha elaborado una tabla en la que se recoge el orden en el que los electores de cada mesa electoral serán designados para desempeñar las funciones de presidente y vocales.

Cabe destacar que el total de electores incluidos en el censo electoral ha aumentado en 6.687 en relación con las elecciones generales de 2023, siendo en ese año un total de 290.745.

En 2026 del total de electores incluidos en el censo, los elegibles como presidentes (con nivel de estudios de bachillerato o superior) son 219.991, aumentando en 9.170 con respecto a 2023, y los elegibles como vocal (con nivel de estudios primarios o superiores) asciende a 237.489, lo que supone 4.429 más frente a 2023. Del total, serán nombrados 3.924 cargos para la constitución de las mesas.

Así, en el sorteo han sido elegidas las personas necesarias para cubrir las 436 mesas electorales que se constituirán en los 79 colegios.

Esta cifra coincide con la registrada en las elecciones generales de 2023, aunque se han incorporado tres mesas adicionales como consecuencia de la división de cuatro secciones electorales, motivada por el incremento de más de 2.000 electores.

En cuanto a la distribución de los colegios electorales, se han introducido algunos cambios. Por una parte, las seis mesas del colegio electoral Sant Francesc d'Assís se han trasladado al Casal de Barri Pere Garau, que pasará a contar con nueve mesas en total, tres de las que ya disponía más las seis nuevas.

Por otra parte, el CEIP Son Ferriol será sustituido por el Casal de Barri Son Ferriol, que acogerá 13 mesas. Finalmente, debido a las obras que se están llevando a cabo en el CEIP Felip Bauçà, sus seis mesas se trasladarán al CEIP Tramuntana.

El Ayuntamiento ha habilitado, a través de su página web oficial, un servicio de consulta que permitirá a la ciudadanía conocer de forma rápida y sencilla el colegio electoral que le corresponde, introduciendo su número de DNI.

Cabe recordar que pueden ser designados miembros de una mesa electoral todas las personas electoras mayores de 18 años y menores de 70.

El desempeño de estos cargos tiene carácter obligatorio. No obstante, las personas que tengan 65 años o más podrán renunciar al nombramiento en el plazo de siete días desde su notificación, una renuncia que la Junta Electoral de Zona (JEZ) aceptará automáticamente.

Por otra parte, aquellas personas que hayan sido designadas y tengan alguna causa justificada, debidamente acreditada mediante documentación, que les impida desempeñar el cargo, dispondrán de un plazo de siete días hábiles desde la notificación del nombramiento para presentar la correspondiente alegación ante la Junta Electoral de Zona. Este trámite podrá realizarse presencialmente en las dependencias de Vía Alemania o por vía electrónica.