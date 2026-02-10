El Ayuntamiento de Palma destinará 1,8 millones de euros a rehabilitar los edificios de s'Escorxador

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa.
Publicado: martes, 10 febrero 2026 13:21
   PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Palma llevará a cabo una rehabilitación de los edificios de s'Escorxador, con actuaciones en cubiertas, aleros, vigas, fachadas, carpintería y las canalizaciones que costarán alrededor de 1,8 millones de euros.

   Así lo ha avanzado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Comisión de Centro Histórico de la Ciudad y la Gerencia de Urbanismo celebradas este martes.

   El representante local ha afirmado que el edificio "no presentaba patologías estructurales graves" pero ha recalcado que se requería una intervención de reparaciones y mantenimiento para garantizar su conservación.

   Por otra parte, ha concretado que no se alterará la volumetría del inmueble y su relación con el entorno y las obras se llevarán a cabo en un plazo de nueve meses, aunque inicialmente no se contempla la paralización de las actividades que se desarrollan en el complejo.

