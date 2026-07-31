El Ayuntamiento de Palma destinará más de 70.000 euros a renovar las instalaciones del Teatre Maruja Alfaro-Mar i Terra

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PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma invertirá más de 70.000 euros en la renovación del sistema de climatización, la iluminación y la instalación de nuevos falsos techos registrables en el Teatre Maruja Alfaro-Mar i Terra.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución previsto de un mes y se desarrollará en distintos espacios de la planta baja del edificio, concretamente en dos salas polivalentes, el vestíbulo-recepción, la sala de música, la sala de teatro y la oficina de dirección, según ha indicado Cort en un comunicado.

Los trabajos contemplan la sustitución y modernización del sistema de climatización, la renovación de las luminarias para adaptar la iluminación a las necesidades de cada uno de los espacios y la instalación de nuevos falsos techos registrables, lo que permitirá mejorar tanto la funcionalidad como el mantenimiento de las instalaciones.

Esta intervención responde al compromiso del equipo de gobierno de "modernizar" los edificios públicos municipales para ofrecer unas instalaciones "más eficientes, seguras y adaptadas a las necesidades de sus usuarios", al tiempo que se "optimiza el consumo energético" y se "incrementa el confort" de quienes utilizan diariamente este equipamiento cultural.

La actuación se suma a las mejoras ya ejecutadas en el Teatre Maruja Alfaro-Mar i Terra durante la presente legislatura, entre las que destaca la limpieza integral y la rehabilitación de la fachada del edificio, unos trabajos que supusieron una inversión de casi 13.000 euros.

"Con este nuevo proyecto, el Ayuntamiento de Palma avanza en la conservación, mejora y modernización de los equipamientos municipales, al reforzar su apuesta por unos espacios públicos de mayor calidad, más sostenibles y preparados para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía", han destacado.