El Ayuntamiento de Palma incrementa en unos 6.000 euros anuales el sueldo del personal eventual y los cargos políticos

Archivo - Vista general de un pleno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en las Corts Baleares, a 30 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores de las Administraciones Públicas (ATAP) ha denunciado públicamente la aprobación de una subida salarial de alrededor de 6.000 euros, aunque en algunos casos es incluso mayor, para el personal eventual y los cargos políticos del Ayuntamiento de Palma.

Los funcionarios, en un comunicado, han criticado que este incremento retributivo "contrasta escandalosamente con la parálisis, el abandono y la nefasta gestión" que padecen los servicios públicos de la ciudad y sus trabajadores.

En el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) del pasado viernes se publicó un acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno de Cort del pasado 29 de abril en el que se aprueba una actualización del régimen retributivo de determinados cargos municipales.

Según consta en el BOIB, consultado por Europa Press, la subida salarial se justifica con un informe emitido por el coordinador general de Gobierno Municipal y Proyectos de Ciudad en el que se considera necesaria la medida para equiparar las retribuciones a los de municipios de gran población equiparables a Palma.

Es por ello que, siempre según el citado documento, se llama al equipo de gobierno a impulsar los trámites necesarios para realizar una actualización de los salarios del personal eventual.

La subida debe ser, expone, del 17,3% para las categorías laborales con una mayor retribución y del 22,53% para aquellas con un salario menor.

De este modo, y a grandes rasgos, los dirigentes políticos del Ayuntamiento de Palma verán incrementados sus salarios en cerca de 6.000 euros.

Por ejemplo, aquellos con un salario de partida más elevado, de 31.969 euros anuales, pasarán a cobrar 37.500 euros, es decir, 5.531 euros de diferencia. Entre ellos se encuentran los asesores de comunicación y prensa, los coordinadores de los diferentes distritos y los coordinadores de los grupos municipales del PP, PSOE y Vox.

Mayor incluso será la subida salarial para el coordinador del grupo municipal de Unidas Podemos, dado que pasarán de cobrar 29.360 euros a equipararse con sus homólogos, 37.500 euros, es decir, 8.140 euros de diferencia.

Tanto el coordinador como el secretario de MÉS per Palma pasará de cobrar 29.360 euros a 35.000 euros, lo que suponen 5.640 euros de diferencia. Los secretarios del resto de grupos políticos, por su parte, pasarán de cobrar 26.766 euros a 32.500 euros al año, un salto de 5.734 euros.

UN AYUNTAMIENTO DONDE "TODO CUELGA"

Desde ATAP han censurado que mientras el alcalde, Jaime Martínez, y el resto de dirigentes políticos "aseguran" sus retribuciones, la realidad a pie de calle es la de un Ayuntamiento donde "todo cuelga".

El sindicato ha denunciado públicamente que la falta de personal y la "explotación laboral" a la que se ven sometidos los trabajadores públicos está "mermando de forma directa" la atención y el servicio que reciben los ciudadanos de Palma.

Lo que hace la administración local, han proseguido los funcionarios, es emplear "mano de obra barata" y "exprimirla aumentándole la carga de trabajo", una forma de proceder "constante e intolerable".

El resultado, han subrayado, es que cada día hay menos trabajadores para atender a una población que constantemente está en aumento, lo que afecta a áreas municipales como los mercados, la administración, el urbanismo, las brigadas, la cultura o las oficinas de atención ciudadana (OAC).

Estas últimas, han puesto como ejemplo, están "desbordadas" debido a la "alarmante" falta de personal para atender a los vecinos. A ello se le suman situaciones como las de empleados con las mismas obligaciones que tienen condiciones y salarios distintos, los auxiliares administrativos que se ven obligados a asumir tareas que exceden sus competencias, un abuso de los trabajadores interinos o un "bloqueo sistemático" de las mejoras laborales solicitadas pese a tener un "coste cero".

EL FOCO EN LA POLICÍA LOCAL

La organización sindical ha puesto el foco en la situación de "caos" que se vive en la Policía Local de Palma, donde "el abandono político ha adquirido tintes de extrema gravedad".

El cuerpo policial adolece en estos momentos de una falta de efectivos "de más del doble", una carencia "crítica" que coincide con un escenario donde la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el incivismo, las quejas y las infracciones de tráfico "se han multiplicado exponencialmente".

Lejos de ponerle solución, han lamentado los funcionarios, el equipo de gobierno municipal prometió un nuevo Plan de Ordenación que no se ha puesto en marcha y que ha supuesto "exprimir aún más y recortar derechos a una plantilla ya de por sí asfixiada y carente de personal".

"Es intolerable que la única medida tras tres años de mandato sea premiarse a sí mismos con una subida de sueldo de casi 6.000 euros más al año mientras la ciudad, sus ciudadanos y quienes la hacen funcionar se hunden en el abandono", ha sentenciado ATAP.