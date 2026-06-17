El Ayuntamiento de Palma inicia la contratación del museo en las Torres del Temple

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado iniciar el expediente de contratación del proyecto museográfico previsto en las Torres del Temple, después que el pasado mes de febrero finalizaran las obras de rehabilitación.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el contrato tendrá una inversión de 295.500 euros.

El inmueble acogerá el Centro de Interpretación de la Fortaleza del Templo. Según Celeste, se recogerá información sobre aspectos esenciales del patrimonio de la historia de Palma, como la muralla islámica o la cartografía medieval de Mallorca, entre otros.