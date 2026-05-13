El Ayuntamiento de Palma invertirá 3,6 millones de euros en el proyecto para incorporar El Tirador a la Falca Verda

Esbozo del proyecto del parque y la rehabilitación del antiguo Velódromo de El Tirador. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado el proyecto básico del futuro parque urbano y la rehabilitación del conjunto arquitectónico del edificio y la pista del antiguo Velódromo de El Tirador, que servirá para incorporar esta zona en la Falca Verda de la ciudad y que costará 3,6 millones de euros.

La portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, ha dado a conocer este acuerdo adoptado este miércoles en la Junta de Gobierno, que supone un "importante hito" desde el punto de vista medioambiental, urbano y social, al permitir la recuperación de un espacio cerrado y en desuso desde 1973 para transformarlo en un "gran bosque urbano abierto a la ciudadanía".

El proyecto permitirá, además, dar continuidad al corredor verde de la ciudad, al conectar el parque de Sa Riera con el paseo Mallorca para mejorar de forma "significativa" la conexión entre barrios.

De acuerdo con el proyecto, la intervención contempla, por un lado, la creación de un gran espacio verde naturalizado, concebido como un bosque urbano que refuerce la infraestructura verde de Palma, favorezca la biodiversidad y amplíe los espacios públicos de calidad accesibles para la ciudadanía.

También prevé la puesta en valor del patrimonio histórico del recinto, mediante la preservación y rehabilitación de elementos emblemáticos como el edificio del Templete y la pista del velódromo, al mantener su estructura original e integrarla en el diseño del nuevo parque.

Además, el proyecto mejora la accesibilidad y los usos ciudadanos del espacio, con nuevos accesos, recorridos peatonales y zonas de estancia orientadas al "paseo, el ocio y el contacto con la naturaleza".

En concreto, se contempla una amplia red de caminos que facilitarán la circulación peatonal por todo el futuro bosque urbano, así como la construcción de dos nuevas pasarelas de conexión con el parque del Canódromo.

Asimismo, este nuevo corredor verde se conectará con el parque de Sa Riera, lo que completará el gran eje de la Falca Verda y consolida una nueva infraestructura verde de ciudad.

En cuanto a los equipamientos previstos, el futuro parque contará con una plaza de acceso vinculada al edificio principal, un espacio de actividades en la antigua pista del velódromo, que integrará zonas de juego, elementos deportivos, áreas de descanso y espacios polivalentes; y una gran zona de bosque naturalizado con espacios lúdicos integrados en el entorno.

El ámbito total de actuación es de 22.300 metros cuadrados, de los cuales 11.900 metros cuadrados estarán destinados a zonas verdes, lo que representa el 58,5% de la superficie total.

LAS OBRAS EN EL BALUARD DEL PRÍNCEP SE RETOMARÁN ANTES DE JUNIO

Por otro lado, la corporación local ha aprobado el inicio de la segunda fase del contrato de asistencia técnica vinculada a las obras de restauración y rehabilitación del paseo de Ronda en las murallas de Palma, en el sector del Baluard del Príncep.

Este acuerdo es un trámite clave que permite activar la dirección facultativa y la supervisión técnica necesarias para afrontar la fase final de ejecución del proyecto. Además, fija como fecha máxima para el reinicio de las obras el próximo 27 de mayo de 2026.

Celeste ha explicado que este proyecto arrastraba una situación compleja desde hace años, después de que las obras quedaran paralizadas por el concurso de acredores de la anterior contrata.

Con el objetivo de desbloquearlo y garantizar su finalización, el Ayuntamiento impulsó un protocolo de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el que poder reactivar las actuaciones pendientes y avanzar hacia la culminación definitiva de las obras.

Tras la adjudicación de las obras por parte del Ministerio el pasado mes de abril, este miércoles se trata de dar un paso más con la activación de la asistencia técnica necesaria para acompañar y supervisar su ejecución hasta la finalización definitiva.

La intervención permitirá completar la urbanización y restauración del foso, culminar la recuperación del paseo, mejorar los accesos y ejecutar el edificio de recepción contemplado en el proyecto.

Asimismo, este miércoles se ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de urbanización y documentación ambiental de la zona B de la Unidad de Actuación UE/71-03 del sector de Llevant, que comprende una parte de la fachada marítima de Palma.

Cabe recordar que esta unidad de actuación se divide en dos zonas. La zona A, que incluye las parcelas situadas entre la calle Joan Maragall y el edificio de Gesa, con una urbanización se desarrollará en el marco del concurso de ideas convocado; y la zona B, en el área este del edificio, que acogerá la apertura de nuevos viales peatonales y la prolongación de la calle Callao.

Es precisamente esta segunda zona la que centra la adjudicación aprobada, con la que el Ayuntamiento da un nuevo paso en el desarrollo urbanístico de uno de los ámbitos estratégicos de Palma, vinculado a la recuperación de la fachada marítima y el desarrollo del Palma Culture & Innovation Bay.

CONVENIO ENTRE CORT Y EMAYA PARA REMODELAR LA PLAZA DEL MERCAT

Igualmente, se ha dado luz verde al convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Palma y Emaya para la licitación conjunta y ejecución del proyecto de remodelación de la plaza del Mercat y la calle Unió.

Este proyecto se estructura en un primer tomo que contempla la renovación y pavimentación del espacio urbano, con la mejora de la accesibilidad, la movilidad y la separación de las redes de aguas pluviales en la plaza del Mercat y la calle Unió. También habrá un segundo apartado centrado en la adecuación y renovación de las redes de agua potable y saneamiento en ambos espacios.

"La firma de este convenio supone un nuevo paso para avanzar en la ejecución de las obras, que se iniciarán previsiblemente el próximo mes de noviembre, una fecha que ha sido consensuada también con los comerciantes y negocios de la zona", ha remarcado Celeste.

Cabe recordar que el proyecto de remodelación de la plaza del Mercat obtuvo su aprobación inicial en octubre de 2025 y cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros, de los que más de tres millones están financiados con fondos ITS.

El ámbito de actuación abarca una superficie total de 11.560 metros cuadrados e incluye la plaza del Mercat, la calle Unió, la plaza Weyler y el tramo de la calle Riera comprendido entre la plaza del Mercat y la Rambla.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la peatonalización de la plaza del Mercat, la ampliación del espacio para peatones, la renovación del pavimento y la mejora del alumbrado público.

Asimismo, se ampliarán las aceras de la calle Unió para ganar espacio peatonal y se renovará el mobiliario urbano de la plaza. Estas obras permitirán también separar de forma definitiva la red de alcantarillado de la red de recogida de aguas pluviales, para independizar ambos sistemas y mejorar así la capacidad hidráulica mediante la renovación de los colectores que actualmente se encuentran en mal estado.

Por su parte, Emaya será la encargada de ejecutar las actuaciones relacionadas con la sustitución de la red de agua potable. En materia de movilidad, el proyecto prevé reducir la velocidad máxima de circulación a 20 kilómetros por hora.

Además, el nuevo diseño de la plaza mantendrá las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, los espacios de carga y descarga, las zonas de recogida selectiva de residuos de Emaya, las reservas de aparcamiento para el TSJIB y la Audiencia Provincial, así como las paradas accesibles de la EMT y las paradas de taxi.

Por último, se ha aprobado la dotación económica para sufragar las propuestas finalistas de los concursos de ideas del espacio multifuncional de Pere Garau y el Recinto Ferial de Palma, que repartirá 25.000 euros para cada uno de los ganadores y 15.000 entre los finalistas.