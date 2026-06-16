El Ayuntamiento de Palma pone en marcha 20 puntos de recarga para vehículos eléctricos en Son Moix

Puntos de recarga para vehículos eléctricos en Son Moix. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha puesto en funcionamiento 20 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en las instalaciones de Son Moix.

Esta actuación se ha desarrollado en el marco de una colaboración entre Emaya y el Instituto Municipal del Deporte (IME), para culminar la primera fase del despliegue de infraestructura de recarga en aparcamientos asociados a edificios municipales y a los organismos dependientes del Ayuntamiento de Palma.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que los nuevos puntos de recarga ya están disponibles a través de la red Melib, que integra la totalidad de los puntos de recarga de las entidades públicas de Baleares.

Esta actuación tiene como objetivo impulsar la movilidad eléctrica y reducir las emisiones, al facilitar a la ciudadanía el acceso a infraestructuras de recarga en ubicaciones estratégicas de la ciudad.

En este sentido, Son Moix ha presenta un elevado potencial como aparcamiento disuasorio, ya que favorece la intermodalidad y contribuye a descongestionar el tráfico en el centro urbano.

La inversión total asociada a esta primera fase asciende a cerca de 1,2 millones de euros, de los que 200.000 euros proceden de la convocatoria pública de subvenciones en el marco del ITS. En el caso concreto de las actuaciones ejecutadas en las instalaciones de Son Moix, la inversión ha superado 215.000 euros.

Los nuevos puntos, con una potencia de 22 kW, permiten una recarga semirrápida adecuada para estancias de media duración, al optimizar el uso de las plazas disponibles y mejorar la rotación de vehículos.

Con la finalización de esta primera fase, que ha supuesto la instalación de 194 puntos de recarga, Emaya avanza en la consolidación de una red "accesible, eficiente y distribuida por toda la ciudad".

En total, las instalaciones del IME cuentan actualmente con 22 puntos de recarga distribuidos en zonas como Son Moix, Son Hugo, Germans Escalas, Rudy Fernández, CF Son Flor, CF Sant Jordi, CF Son Ferriol y la Federació Balear de Petanca.