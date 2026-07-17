El Ayuntamiento de Palma prepara un dispositivo en la plaza de las Tortugas para la celebración del ganador del Mundial

Multitud con camisetas de las Selección Española de Fútbol en Son Fusteret. - CAIB

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado este domingo un dispositivo de seguridad en la plaza Juan Carlos I, ante la previsible celebración de los seguidores de la selección que gane el Mundial de fútbol.

Así lo ha desvelado el primer teniente de alcalde de Cort, Javier Bonet, al ser preguntado por el operativo que ha diseñado la corporación local, con motivo del evento deportivo.

De este modo, ha señalado que el martes pasado se rebasaron las previsiones que hicieron en la 'fan zone' de Son Fusteret para seguir el partido de España contra Francia, ya que habían pronosticado que acudirían unas 6.000 o 7.000 personas y finalmente fueron unas 10.000.

El representante local ha afirmado que el plan de autoprotección del recinto limita el aforo a unas 20.000 personas, por lo que se ha aumentado la dotación de policías, bomberos y ambulancias. Igualmente, habrá más pantallas y barras para ver el partido.

A esto se une la 'fan zone' que ha dispuesto el Ayuntamiento en la Son Moix para los aficionados argentinos, ya que en la ciudad hay empadronadas unas 20.000 personas con esta nacionalidad.

Por este motivo, se ha tratado de "garantizar la seguridad" para que todas las personas puedan disfrutar del partido y ha mostrado su deseo de que el vencedor de la final entre España y Argentina sea la selección española, a la que ha deseado "lo mejor" para que se pueda proclamar campeona del Mundial.

Aún así, ha apuntado que la previsión es que buena parte de la gente que vaya en estas 'fan zone', sea cual sea la ganadora, bajen hasta la plaza de las Tortugas para celebrar el título, por lo que se aclimatará la zona para la celebración con personal de bomberos, ambulancias y policías.