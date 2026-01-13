El Ayuntamiento de Palma reconoce a Mateus Vargas, campeón de Europa juvenil de patinaje artístico

El patinador Mateus Vargas - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recibido este martes en el Ayuntamiento al patinador Mateus Vargas, proclamado campeón de Europa juvenil de patinaje artístico sobre ruedas en la modalidad libre 2025.

Durante el encuentro, según ha señalado Cort, Martínez ha felicitado al joven patinador por "su esfuerzo, constancia y compromiso" y ha puesto en valor el "papel fundamental" de los clubes y entrenadores en la formación de jóvenes deportistas.

Mateus Vargas es patinador del club palmesano Patí Mediterrani y comenzó a patinar en 2017. A lo largo de su carrera ha logrado un cuarto puesto en el Campeonato de España y un tercer puesto en la Copa de Europa en categoría infantil, los mismos resultados que obtuvo en la categoría cadete.

En 2025, el palmesano se hizo con el título de campeón de Europa en la categoría juvenil. De cara a este año, Vargas competirá en la categoría júnior masculina.

En este sentido, el alcalde le ha trasladado su apoyo y le ha deseado mucha surte para esta nueva temporada. Como muestra de reconocimiento, le ha entregado una litografía de Mariano Mayol de la plaza de Cort.